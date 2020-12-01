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السعودية والبرلمان الأوروبي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

07:39 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
السعودية والبرلمان الأوروبي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

البرلمان الأوروبي

السعودية - (أ ش أ)

التقى مندوب السعودية الدائم لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد محمد العريفي، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لحزب الشعب الأوروبي "أكبر مجموعة نيابية في البرلمان الأوروبي" أنطونيو وايت.

وجرى خلال الاجتماع، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الروابط بين المملكة والبرلمان الأوروبي.

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البرلمان الأوروبي السعودية أنطونيو وايت سعد محمد العريفي

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