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وزيرة الهجرة الإسرائيلية تصل إلى أديس أبابا

09:39 ص الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
وزيرة الهجرة الإسرائيلية تصل إلى أديس أبابا

وزيرة الهجرة والتكامل الإسرائيلية بنينا تامانو شطا

وكالات:

وصلت وزيرة الهجرة والتكامل الإسرائيلية بنينا تامانو شطا، إلى أديس أبابا، الثلاثاء، في زيارة عمل، لمناقشة عدد من القضايا الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).

وستجري الوزيرة الإسرائيلية، إلى جانب مناقشة القضايا الثنائية، محادثات حول هجرة اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل.

وتامانو شطا هي أول امرأة من مواليد إثيوبيا تشغل مقعدا في الكنيست.

وزيرة الهجرة الإسرائيلية أديس أبابا بنينا تامانو شطا اثيوبيا

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