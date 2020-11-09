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الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ بايدن وهاريس بفوزهما في الانتخابات الأمريكية

11:05 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ بايدن وهاريس بفوزهما في الانتخابات الأمريكية

بايدن وهاريس

نيويورك - (أ ش أ):

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بإعلان فوزهما في الانتخابات الأمريكية.

ونقل المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن جوتيريش قوله إن الشراكة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة ركن أساسي للتعاون الدولي الضروري للتصدي للتحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم.

وأضاف البيان أن رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير هنأ بايدن "الذي يتمتع بتاريخ طويل يتسم بدعم الأمم المتحدة".

ووصف بوزكير انتخاب كامالا هاريس بالتاريخي "باعتبارها أول امرأة ستشغل منصب نائبة الرئيس في الولايات المتحدة" وقال إن ذلك يعد "منعطفا مهما في المساواة بين الجنسين" وأعرب عن تطلعه لتوثيق العلاقات بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة وعملهما معا من أجل عالم أكثر أمنا وازدهارا.

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أنطونيو جوتيريش جو بايدن كامالا هاريس الانتخابات الأمريكية

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