جندي روسي يقتل ثلاثة من زملائه في قاعدة عسكرية

موسكو - (د ب أ)

قتل جندي روسي، ثلاثة من زملائه من أفراد الجيش اليوم الاثنين، في قاعدة بمنطقة فورونيج بغرب البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، حسبما أفادت السلطات.

وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن الجندي 20 عامًا، يعتقد أنه أصيب بانهيار عصبي قبل أن ينفذ الهجوم في الصباح الباكر.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء تاس الرسمية أنه تم اعتقال منفذ الهجوم بعد مطاردة ويواجه تهمة القتل العمد. ومن المقرر أن يخضع المتهم لتقييم نفسي.

وقالت أكبر وكالة تحقيق روسية إن الجاني قتل في البداية ضابطا بفأس لسرقة مسدس استخدمه بعد ذلك لإطلاق النار على زميلين آخرين.

وحددت وسائل الإعلام الحكومية الروسية رتبة القتلى على أنهم ميجور وجندي من الدرجة الأولى ومجند. وتردد أن جنديا آخر أصيب بجروح في الحادث.

وقالت وكالة التحقيقات الروسية إن الدافع لا يزال غير واضح. ونقلت انترفاكس عن مصدر قوله إن الجاني لم يكن بينه وبين الضحايا أي مشكلات.