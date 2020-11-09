بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يدرس تضييق الخناق على فكر "المتطرفين الإسلاميين

بروكسل - (د ب أ):

تدرس حكومات الاتحاد الأوروبي إطلاق حملة منسقة ضد فكر " المتطرفين الإسلاميين "، بحسب مسودة بيان، نقلت عنها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وجاء في المسودة التي قالت بلومبرج إنها اطلعت عليها: "يتيعين أن نحمي الشعوب في أوروبا من الإسلاموية".

وأوضحت أنه تم إعداد تلك المسودة لعرضها في اجتماع وزراء الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة.

وتدعو المسودة المفوضة الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لتعزيز التعليم الديني وتدريب الأئمة داخل الاتحاد الأوروبي "بما يتماشى مع الحقوق والقيم الأساسية لأوروبا".

وذكرت بلومبرج أنه في حالة الموافقة على تلك المسودة سيقول الوزراء: "نطالب بالاحترام المتبادل بما في ذلك داخل الطوائف الدينية .. وهذا ينطبق بالتساوي على الإسلام والأديان الاخرى".