وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى تبني الحوار كسبيل لإنهاء التوتر

وكالات

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى تبني الحوار كسبيل وحيد لإنهاء الاختلافات والتوتر في المنطقة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكتب وزير الخارجية الإيراني على تويتر: "نمد يدنا لجيراننا من أجل التعاون لتحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا ودولنا".