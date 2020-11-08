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رئيس كوريا الجنوبية في رسالة تهنئة لبايدن: "أتطلع للعمل معًا"

09:56 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
رئيس كوريا الجنوبية في رسالة تهنئة لبايدن: "أتطلع للعمل معًا"

الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن

سول- (د ب أ):

وجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن رسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته المنتخبة كامالا هاريس، معربا عن أمله في بذل جهود مشتركة لتطوير التحالف بين سول وواشنطن.

وقال مون عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "مبروك لـ جو بايدن وكامالا هاريس. تحالفنا قوي والروابط بين بلدينا متينة للغاية".

وأضاف: "أتطلع بشدة للعمل معكم من أجل قيمنا المشتركة ... ولدي توقعات كبيرة لدفع وتوسيع التنمية المستقبلية لعلاقاتنا الثنائية".

واستخدم مون حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي لتهنئة فريق بايدن، بدلا من القنوات الدبلوماسية الرسمية، على ما يبدو نظرا لأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يسلم بعد بالهزيمة.

ويُتوقع أن يسعى الرئيس مون إلى إرسال خطاب تهنئة رسمي إلى بايدن أو إجراء محادثات عبر الهاتف معه بعد بدء عملية انتقال السلطة في الولايات المتحدة.

الرئيس الكوري الجنوبي كوريا الجنوبية جو بايدن الرئيس الأمريكي كامالا هاريس

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