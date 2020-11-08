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كوريا الجنوبية تسجل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:52 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
كوريا الجنوبية تسجل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 143 حالة إصابة أخرى بكوفيد-19، من بينها 118 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 27 الفا و 427 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد مرضى كوفيد-19 المصابين بأعراض خطيرة أو حرجة وصل إلى 58 مريضًا، بزيادة 5 مرضى عن أمس السبت.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 478 وفاة.

وزاد عدد الأشخاص المتعافين، الذين غادروا الحجر الصحي بعد التعافي الكامل، ليصل إلى نحو 25الف شخص.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الحجر الصحي

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