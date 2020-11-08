الرئيس الفنزويلي يهنيء بايدن ويعلن استعداده للحوار مع أمريكا
هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بفوزهما بالانتخابات الأمريكية.
وأكد مادورو على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، استعداده للحوار والتعاون مع الولايات المتحدة.
وكتب مادورو : "أهنئ الشعب الأمريكي على الانتخابات الرئاسية كما أهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما".
وأضاف: "فنزويلا، موطن البطل المحرر سيمون بوليفار، ستكون مستعدة دائما للحوار والتفاهم مع شعب وحكومة الولايات المتحدة".
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