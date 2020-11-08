أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الرئيس الفنزويلي يهنيء بايدن ويعلن استعداده للحوار مع أمريكا

02:05 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
الرئيس الفنزويلي يهنيء بايدن ويعلن استعداده للحوار مع أمريكا

نيكولاس مادورو

هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بفوزهما بالانتخابات الأمريكية.
وأكد مادورو على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، استعداده للحوار والتعاون مع الولايات المتحدة.
وكتب مادورو : "أهنئ الشعب الأمريكي على الانتخابات الرئاسية كما أهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما".

وأضاف: "فنزويلا، موطن البطل المحرر سيمون بوليفار، ستكون مستعدة دائما للحوار والتفاهم مع شعب وحكومة الولايات المتحدة".

نيكولاس مادورو الانتخابات الأمريكية جو بايدن فنزويلا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا