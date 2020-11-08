ترامب: حصلت على ٧١ مليون صوت قانوني أكثر من أي رئيس في السلطة
وكالات
أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما شكك في الانتخابات وقال: "لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف الفرز لقد فزت في الانتخابات ، حصلت على 71 مليون صوت قانوني".
وتابع ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها. لم تحدث مثل تلك الأشياء من قبل، ملايين بطاقات الاقتراع أرسلت إلى أشخاص لم يطلبوا إرسالها إليهم على الإطلاق".
وواصل في تغريدة أخرى قائلاً: "حصلت على 71 مليون صوت قانوني في الانتخابات أكثر من أي رئيس في السلطة".
THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020
71,000,000 Legal Votes. The most EVER for a sitting President!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020
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