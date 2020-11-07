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أول تعليق من ترامب على إعلان صحف أمريكية فوز بايدن بالرئاسة

07:06 م السبت 07 نوفمبر 2020
أول تعليق من ترامب على إعلان صحف أمريكية فوز بايدن بالرئاسة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن منافسه الديمقراطي، جو بايدن، "يتعجل إعلان فوزه زيفا" دون دليل.
‏وأضاف ترامب، في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن هذه الانتخابات أبعد ما تكون عن الحسم.
أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت "سي إن إن" إن بايدن حسم ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك ٢٧٣ صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.
ومع 20 صوتًا انتخابيًا في ولاية بنسلفانيا ، يمتلك بايدن الآن إجمالي 273 صوتًا انتخابيًا.
قبل أن يصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

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