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البوسنة والهرسك تعلن إصابة رئيس حكومتها بكورونا

02:41 م السبت 07 نوفمبر 2020
البوسنة والهرسك تعلن إصابة رئيس حكومتها بكورونا

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت دولة البوسنة والهرسك، السبت، إصابة رئيس حكومتها زوران تيغلتيا بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مجلس وزراء البوسنة والهرسك في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، ظهور أعراض إصابة خفيفة لدى تيغلتيا (59 عاما) الذي يتولى منصب رئيس الحكومة منذ أواخر العام الماضي.

وأضاف أنه دخل الحجر الصحي المنزلي وحالته مستقرة، فيما اتُخِذت والإجراءات اللازمة بهدف ضمان استمرارية عمل الحكومة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت حكومة البوسنة والهرسك عن إصابة وزير الزراعة والموارد المائية والغابية فيها، شمس الدين ديديتش، بالفيروس المُسبب لـ"كوفيد-19".

فيروس كورونا البوسنة والهرسك كوفيد 19 زوران تيغلتيا

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