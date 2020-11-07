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زلزال بقوة 4.2 على مقياس ريختر يضرب شمال غربي الهند

02:17 م السبت 07 نوفمبر 2020
زلزال بقوة 4.2 على مقياس ريختر يضرب شمال غربي الهند

زلزال

نيودلهي - أ ش أ

ضرب زلزال شدته 4.2 على مقياس ريختر منطقة بالقرب من مدينة سورات بولاية جوجارات الواقعة شمال غربي الهند.

وقال المركز الوطني للزلازل بالهند -حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية- إن الزلزال وقع بعد ظهر اليوم السبت في تمام الساعة 3.39 مساءً (بالتوقيت المحلي للبلاد) وأن مركزه وقع على بعد 53 كيلو مترًا شمال شرق مدينة سورات، وعلى عمق 10 كيلو مترات من سطح الأرض.

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زلزال مقياس ريختر الهند

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