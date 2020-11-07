موريتانيا: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 7804

نواكشوط- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 27 إصابة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 6 أشخاص.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته الإذاعة الموريتانية- أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 730 فحصا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في بلادنا حتى الآن إلى 7804 حالة، منها 7469 حالة شفاء، و165 وفاة.