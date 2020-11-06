إيران ترسل مجددا قوات وآليات إلى منطقة محاذية لحدود أرمينيا وأذربيجان

طهران- (د ب أ):

للمرة الثانية في غضون أقل من اسبوعين، أرسلت إيران اليوم الجمعة قوات وآليات إلى مناطق شمال غرب البلاد المحاذية لحدود أرمينيا وأذربيجان في ظل الصراع الدائر بين الدولتين في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.

وأفاد الموقع الالكتروني للجيش الإيراني أنه تم إرسال قسم من معدات الدروع من مقر عمليات فرقة الدروع 16 في قزوين إلى المناطق الحدودية في شمال غرب البلاد بواسطة عربات نقل وحاملات دبابات من قبل القوة البرية للجيش، بحضور العميد حسن علي بور، مساعد قائد القوة البرية لشؤون الجهوزية والاسناد وعدد من المسؤولين المحليين،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وفي كلمته على هامش المراسم، قال العميد علي بور: "الخط الأحمر للقوات المسلحة في البلاد هو أمن واستقرار الشعب الإيراني.

كان الحرس الثوري الإيراني نشر في السابع والعشرين من الشهر الماضي قوات وآليات في المناطق الحدودية المحاذية لكل من أذربيجان وأرمينيا.

وتخوض الدولتان منذ السابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي قتالا بشأن ناجورنوا كارباخ، رغم الاتفاق عدة مرات على وقف إطلاق النار بين الجانبين.