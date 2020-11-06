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الانتخابات الأمريكية: بايدن يواصل التقدم على ترامب في جورجيا

01:32 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
الانتخابات الأمريكية: بايدن يواصل التقدم على ترامب في جورجيا

التصويت في الانتخابات الأمريكية

وكالات:

أوضح احصاء الأصوات الانتخابية في ولاية جورجيا الحاسمة في الانتخابات الأمريكية تقدم المُرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب، بفارق وصل إلى 1096 صوت.

وتعتبر ولاية جورجيا من الولايات الخمس الحاسمة في تحديد مصير المرشحين للرئاسة.

ويستمر فرز الأصوات في الولايات الأمريكية، وقال المسؤولون في ولاية نيفادا أن احتساب الأصوات فيها قد يستمر ليوم 10 نوفمبر.

جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية جورجيا

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