أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الشرطة الأمريكية تحقق في واقعة إحباط هجوم على مركز لفرز الأصوات بولاية بنسلفانيا

11:06 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
الشرطة الأمريكية تحقق في واقعة إحباط هجوم على مركز لفرز الأصوات بولاية بنسلفانيا

الشرطة الأمريكية

واشنطن- (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية اليوم الجمعة فتح التحقيقات بعد إحباطها هجوما مخططا

لاقتحام مركز مؤتمرات بنسلفانيا الذي لا يزال يفرز أصوات الناخبين بمدينة "فلادلفيا".

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أن مجموعة من الأشخاص كانوا يستقلون سيارة هامر حاولوا اقتحام المركز الذي يعمل على مدار 24 ساعة لفرز الأصوات.

وأضافت القناة أن الشرطة اعتقلت أحد المشتبه بهم وجار التحقيق معه حاليا، موضحة أنه كان قد تم مصادرة سلاح كان بالسيارة.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات بشرية حتى الآن.

وكانت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للانتخابات الأمريكية، قد أظهرت في وقت سابق من اليوم، أن ولاية بنسلفانيا مازال لديها أقل من 10% من بطاقات الاقتراع الغيابي لم يتم احتسابها بعد.

يذكر أن ولاية بنسلفانيا، التي قد ترفع إجمالي أصوات المجمع الانتخابي للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن فوق عتبة 270 صوتا التي يحتاجها للفوز بالرئاسة، قد تنتهي من غالبية فرز الأصوات المتبقية بحلول اليوم؛ وذلك وفقا لما صرح به مسؤولون في الولاية.

تابع آخر تطورات الانتخابات الأمريكية في تغطية خاصة (اضغط هنا)

هذا المحتوى من

Asha
الشرطة الأمريكية ولاية بنسلفانيا الانتخابات الأمريكية واشنطن جو بايدن

الخبر التالى:

الرئيس الكوري الجنوبي يواصل جهوده لنزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مجلس الوزراء يرد على "شائعة" جديدة بشأن التصالح على مخالفات البناء (بيان رسمي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا