إيطاليا تسجل رقما قياسيا في الإصابة بفيروس كورونا

روما- (د ب أ):

أعلنت إيطاليا عن أكثر من 500ر34 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الخميس، وهو أعلى معدل إصابة يومي في البلاد حتى الآن، فيما أبدى عدد من المسؤولين الإقليميين احتجاجهم الشديد اليوم الخميس، بسبب حظر التجول المقرر فرضه في جميع أنحاء البلاد والقواعد الأكثر صرامة المقررة للمناطق شديدة الخطورة ، وذلك قبل يوم واحد من بدء سريان الإجراءات الجديدة.

ورفعت الحالات الجديدة التي تم الإبلاغ عنها اليوم الخميس، إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا إلى نحو 825 ألف شخص .

كما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بـ "كوفيد-19" بواقع 445 حالة، ليصل الإجمالي إلى نحو 200ر40 حالة وفاة.

وصنفت الحكومة الايطالية أمس الأربعاء أربع من المناطق العشرين في ايطاليا وهى لومبارديا وبيدمونت وفالى داوستا وكالابريا بأنها مناطق حمراء حيث يوجد بها أعداد كبيرة من الإصابات .

ووصف أتيليو فونتانا زعيم لومبارديا هذه الإجراءات بأنها " صفعة على وجه " منطقته قائلا إن تقييم الوضع في لومبارديا استند إلى بيانات قديمة في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الماضي، بينما الوضع الحالي أكثر تشجيعا .

ويتعين على المحال التجارية في المناطق الحمراء أن تغلق أبوابها، باستثناء المتاجر التي تبيع الأغذية أو الأدوية أو غيرها من الضروريات، ويتعين على السكان البقاء في منازلهم ما لم يضطروا إلى الذهاب إلى العمل أو شراء الطعام أو القيام بمهمات عاجلة.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من يوم غد الجمعة، ما بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحا.

كما تم التعبير عن الشكاوى في صقلية، التي تم تصنيفها على أنها منطقة برتقالية، مما يعني أنها ستواجه قواعد أقل صرامة.

وعلى العكس من ذلك، اشتكت منطقة كامبانيا الجنوبية من تصنيفها على أنها صفراء على الرغم من أن السياسيين كانوا يأملون في قواعد أكثر صرامة.