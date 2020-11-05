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الصين تأمل استمرار الانتخابات الأمريكية بسلاسة

10:20 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
الصين تأمل استمرار الانتخابات الأمريكية بسلاسة

وزارة الخارجية الصينية

بكين -أ ش أ

أعربت الصين عن أملها أن تستمر الانتخابات الأمريكية بسلاسة، وأن يعمل الرئيس الأمريكي والحكومة الأمريكية المقبلة على تحسين العلاقات مع الصين وإدارة الخلافات بين الجانبين.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني لو يو تشنغ - في تصريح خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بمقر الوزارة - إن الصين تأمل في أن يلتقي الرئيس الأمريكي وحكومته الجديدة مع الصين في منتصف الطريق لإدارة الخلافات وتحسين العلاقات.

وأضاف تشنغ، أن موقف الصين تجاه العلاقات الصينية - الأمريكية واضح جدا ومتسق، وأن الصين تأمل في أن يعمل الجانب الأمريكي مع الصين لتعزيز مبادئ عدم الصراع أو المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون متبادل المنفعة، مشيرا إلى أنه بالرغم من خلافاتهما، إلا أن البلدين يشتركان في مصالح واسعة وهناك مساحة للتعاون، وأن العلاقات الثنائية المستقرة والصحية لا تفيد الجانبين فقط ولكنها تطلع للمجتمع الدولي.

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