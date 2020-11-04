بايدن: لن أعلن فوزي إلا بعد انتهاء فرز الأصوات

وكالات

أكد المرشح الديمقراطي جو بايدن، للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أنه لن يعلن فوزه في الانتخابات إلا بعد الانتهاء من فرز كل الأصوات، مشيرًا إلى أنه حال تحقق انتصار له فسيكون انتصارًا لكل الأمريكيين ولكل الولايات المتحدة.

وتابع في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن كل المؤشرات تؤكد أنه يحقق الفوز في الانتخابات.

‏وقال إن هناك استقطاب كبير ولابد ألاّ نعامل بعضنا البعض كأعداء، مضيفًا أنه ‏سيعمل بكل جهده من أجل من صوّت له ومن صوّت ضده.

‏وأكد أن الشعب وحده هو من سيقرر من سيكون رئيسا.