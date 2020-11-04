باكستان: الانتخابات الأمريكية شأن داخلي ونتطلع للعمل مع الفائز

باكستان - (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن اسلام آباد تتطلع إلى العمل مع المرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بغض النظر ما اذا كان المرشح الديمقراطي جو بايدن أو المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد شودري، في تصريح نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء، إن باكستان تتطلع إلى العمل مع أي شخص يفوز اليوم"، مضيفا أن الانتخابات تعد شأنا داخليا للولايات المتحدة، لكن باكستان ترغب في الإعراب عن أطيب تمنياتها للأمريكيين.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وجو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ 59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.