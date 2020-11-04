أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

نائب ميركل يطالب ترامب بالاعتراف بنتيجة الانتخابات الأمريكية

10:58 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
نائب ميركل يطالب ترامب بالاعتراف بنتيجة الانتخابات الأمريكية

دونالد ترامب

برلين - (د ب أ)

طالب أولاف شولتس، وزير المالية الألماني ونائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لمنصب المستشارية في العام المقبل: "يجب الآن فرز الأصوات وفقا للإجراءات التي تم وضعها مسبقا، ومن دواعي الديمقراطية القبول بنتيجة الانتخابات، وهذا ينبغي أن يكون أيضا بالنسبة للرئيس الحالي".

كان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس طالب كل الساسة الأمريكيين في وقت سابق بالترويج للقبول بالنتائج بين الشعب، غير أن المستشارة انجيلا ميركل لم تدل بتصريحات بعد عن الانتخابات الأمريكية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ظهر ليلة الثلاثاء/الأربعاء الماضية أثناء الانتخابات واعلن فوزه وهدد باللجوء إلى المحكمة العليا بسبب تأخير فرز الأصوات.

يذكر أن عملية الفرز تظهر حتى الآن تقدما طفيفا للمرشح الديمقراطي جو بايدن على حساب ترامب.

دونالد ترامب أولاف شولتس الانتخابات الأمريكية ترامب جو بايدن

الخبر التالى:

‏حملة ترامب تعلن الفوز في بنسيلفانيا رغم عدم اكتمال فرز الأصوات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:للمرة الأولى في التاريخ.. الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا