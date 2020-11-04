حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية بولاية ميشيجان للمطالبة بمراقبة فرز الأصوات
الولايات المتحدة- (أ ش أ):
أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري، دونالد ترمب، أنها رفعت دعوى قضائية في ولاية ميشيجان للمطالبة بما وصفته بـ"فرصة حقيقية للدخول"؛ للتمكن من مراقبة سير عملية الفرز.
وأكدت الحملة، في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاربعاء أنها طالبت ولاية ميشيجان بالتوقف عن إحصاء الأصوات الانتخابية حتى تتمكن من الدخول ومراقبة فتح صناديق الاقتراع وإجراءات فرز الأصوات، موضحة أن الدعوى قد رُفعت في محكمة ميشيجان للدعاوى.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين جو بايدن الذي اشتهر بعمله نائبًا لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.
وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، ويختار الناخبون رئيسًا جديدًا ونائبًا للرئيس جديدًا من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.
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