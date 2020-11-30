رويترز: سفينة تنقيب تركية تعود إلى ميناء أنطاليا قبل قمة الاتحاد الأوروبي

وكالات:

عادت سفينة التنقيب التركية أوروتش رئيس إلى ميناء أنطاليا، اليوم الإثنين، قادمة من منطقة متنازع عليها بالبحر المتوسط، قبل أقل من أسبوعين من قمة للاتحاد الأوروبي سينظر التكتل خلالها في العقوبات المحتمل فرضها على أنقرة، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وتتضارب مطالب تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن نطاق الجرف القاري لكل منهما والحقوق في موارد الطاقة المحتملة في شرق البحر المتوسط.

كانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها قبل قمة سابقة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية لكنها أعادت إرسالها لاحقا بعدما وصفته بنتائج غير مرضية من القمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت تركيا إن السفينة ستعمل في المنطقة حتى 29 نوفمبر.

وقالت وزارة الطاقة، اليوم الإثنين، إن السفينة أكملت مهمة بدأت في العاشر من أغسطس.

وقالت في تغريدة على تويتر: “سفينتنا التي جمعت 10995 كيلومترا من البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد عادت إلى ميناء أنطاليا.