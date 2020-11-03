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‏ميلانيا ترامب تدلي بصوتها في الانتخابات الأمريكية في فلوريدا

05:33 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
‏ميلانيا ترامب تدلي بصوتها في الانتخابات الأمريكية في فلوريدا

ميلانيا ترامب

وكالات

فتحت لجان الاقتراع في 45 ولاية أمريكية والعاصمة واشنطن، أمام الناخبين للاختيار الرئيس الأمريكي المُقبل وانهاء الصراع بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأدلت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب بصوتها في ولاية فلوريدا.

‏وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولايات كاليفورنيا ونيفادا وأيداهو.

وقبل يوم الانتخابات، أدلى حوالى 100 مليون أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر، في رقم قياسي، إما شخصيًا أو عبر البريد.

ميلانيا ترامب دونالد ترامب ترامب ولاية فلوريدا الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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