ترامب: التعامل مع الديمقراطيين أصعب من التعامل مع روسيا والصين

واشنطن- (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التعامل مع نواب الكونجرس الديمقراطيين، أصعب من التعامل مع دول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية، وذلك مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية، الثلاثاء.

وتابع ترامب في حديث إلى "فوكس آند فريند" الأمريكي: "لدينا بعض الأشخاص المخادعين للغاية".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أي دولة تعد الأصعب في التعامل معها؟ هل هي روسيا؟ هل هي الصين؟ هل هي كوريا الشمالية؟"، مكررا الأسئلة التي زعم أن الناس طرحوها.

وأردف: "وأنا أقول كلا، حسنًا، فإن أصعب دولة في التعامل معها هي الولايات المتحدة، بفارق كبير"، مشيرا إلى أن مستوى الصعوبة يفوق غيره بكثير.

وأشار ترامب إلى عضو الكونجرس الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، كمثال على النواب الديمقراطيين الذين يصعب عليه التعامل معهم.