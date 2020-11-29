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اشتية يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين تطبيقًا لقرارات الشرعية الدولية

07:55 م الأحد 29 نوفمبر 2020
اشتية يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين تطبيقًا لقرارات الشرعية الدولية

الدكتور محمد اشتية

رام الله - (د ب أ)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأحد، إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة تطبيقًا لقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف اليوم بالتزامن مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1947 رقم 181 والمعروف بقرار "التقسيم" لإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية.

وحث اشتية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على عقد المؤتمر الدولي للسلام للتوصل إلى حل شامل وعادل ينهي الاحتلال ويحقق للشعب الفلسطيني الحرية والاستقلال.

وقال إن "نهر الحرية لن يجف حتى ينجز شعبنا حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة والتعويض للاجئين وفق القرار 194".

ومن جهتها، حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المجتمع الدولي ممثلاً بالجمعية العامة للأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة عما يعانيه الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 73 عامًا، بسبب قرار التقسيم "الجائر".

وطالبت الحركة في بيان بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي، ممثلًا بالأمم المتحدة، بأن "يتجاوز التضامن مع الشعب الفلسطيني الشعاراتِ والكلمات الرنانة إلى الأفعال".

وأكدت على ضرورة "تحقيق العدالة الناجزة وتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي للمحاكم الدولية، ورفع الحصانة عن الاحتلال ووقف الدعم اللامحدود وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

محمد اشتية رام الله فلسطين

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