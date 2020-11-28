إصابات كورونا في العالم تصل إلى 61.8 مليون

واشنطن - ( د ب أ )

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم 61775857 حتى الساعة 13:44 بالتوقيت العالمى الموحد اليوم السبت، الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر، وذلك وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأدى مرض (كوفيد-19)الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى وفاة 1445370 شخصًا في مختلف أرجاء العالم