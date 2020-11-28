إصابات كورونا في العالم تصل إلى 61.8 مليون
واشنطن - ( د ب أ )
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم 61775857 حتى الساعة 13:44 بالتوقيت العالمى الموحد اليوم السبت، الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر، وذلك وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأدى مرض (كوفيد-19)الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى وفاة 1445370 شخصًا في مختلف أرجاء العالم
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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114832
عدد المصابين
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102390
عدد المتعافين
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6608
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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61299884
عدد المصابين
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42391513
عدد المتعافين
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1437622
عدد الوفيات
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