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إصابات كورونا في العالم تصل إلى 61.8 مليون

08:42 م السبت 28 نوفمبر 2020
إصابات كورونا في العالم تصل إلى 61.8 مليون

فيروس كورونا

واشنطن - ( د ب أ )

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم 61775857 حتى الساعة 13:44 بالتوقيت العالمى الموحد اليوم السبت، الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر، وذلك وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأدى مرض (كوفيد-19)الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى وفاة 1445370 شخصًا في مختلف أرجاء العالم

فيروس كورونا واشنطن جامعة جونز هوبكنز

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114832

    عدد المصابين

  • 102390

    عدد المتعافين

  • 6608

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

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