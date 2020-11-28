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آبي أحمد: سيطرنا على ميكيلي وسنواصل القبض على مجرمي جبهة تحرير تيجراي

08:18 م السبت 28 نوفمبر 2020
آبي أحمد: سيطرنا على ميكيلي وسنواصل القبض على مجرمي جبهة تحرير تيجراي

رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في بيان عبر صفحته بموقع تويتر مساء السبت، أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) سيطرت على ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي. وأضاف: "ستواصل الشرطة الفيدرالية الآن مهمتها في إلقاء القبض على مجرمي جبهة تحرير تيجراي وتقديمهم إلى القضاء".

وكتب أن "ميكيلي تحت قيادة قوات الدفاع الوطني" وتسيطر الحكومة الفيدرالية الآن بشكل كامل على ميكيلي، ومع السيطرة الكاملة على العاصمة الإقليمية ستواصل الشرطة الفيدرالية الآن مهمتها المتمثلة في إلقاء القبض على مجرمي الجبهة الشعبية لتحرير تيجري وتقديمهم إلى المحكمة.

وأوضح أن قوات الحكومة الفيدرالية نجحت في تأمين الإفراج عن آلاف ضباط القيادة الشمالية المحتجزين كرهائن لدى جبهة تحرير تيجراي، وقامت بتأمين معسكر القيادة الشمالية، والسيطرة على المطار والمؤسسات العامة والمكتب الإداري الإقليمي والمرافق الحيوية الأخرى.

أبي أحمد إثيوبيا إقليم تيجراي

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