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ترودو: بدء عمليات تلقيح الكنديين ضد كورونا مطلع العام المقبل

10:39 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
ترودو: بدء عمليات تلقيح الكنديين ضد كورونا مطلع العام المقبل

جاستن ترودو

أوتاوا - (د ب أ):
قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اليوم الجمعة إن عمليات تحصين واسعة النطاق ضد مرض كوفيد-19 سوف تبدأ مطلع عام 2021، ومن المتوقع أن يتم تلقيح غالبية الكنديين بحلول التوقيت الحالي من العام المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة الكندية كشفت عن الخطوات الأولى لخطتها اليوم الجمعة، وسط انتقاد شرس لكشف ترودو في وقت سابق من هذا الأسبوع أن كندا لن تكون الأولى في الصف للتحصل على لقاح نهائي بسبب انعدام القدرة التصنيعية المحلية.

وتم اختيار أحد كبار الجنرالات للإشراف على جهود الدولة لأكبر عملية تحصين للمواطنين على الإطلاق.

وقال ترودو للصحفيين خارج مقر إقامته في أوتاوا إن "المهم حقا هو عندما نعبر خط النهاية".

وأضاف أن "الحقيقة بأن الأطباء سلطوا الضوء على أنه إذا ما سارت الأمور وفقا للخطة، فيجب أن نكون قادرين على تلقيح غالبية الكنديين بحلول سبتمبر المقبل، ما يضعنا في وضع جيد للغاية".

جاستن ترودو كندا فيروس كورونا

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