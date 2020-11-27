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العاصمة اليابانية تسجل 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

08:41 ص الجمعة 27 نوفمبر 2020
العاصمة اليابانية تسجل 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

طوكيو - (أ ش أ):
أعلنت حكومة العاصمة اليابانية (طوكيو)، اليوم الجمعة، تسجيل 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى طوكيو خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة اليابانية ارتفعت إلى 39 ألفا و649 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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