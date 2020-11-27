كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 500 إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

سول - (أ ش أ):

سجلت كوريا الجنوبية 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 32 ألفا و887 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا تجاوز الـ500 إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم الجمعة حيث تكافح السلطات الصحية مع الإصابات الجماعية المتفرقة في جميع أنحاء البلاد وسط الموجة الثالثة من الفيروس.

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه من بين الـ569 حالة جديدة، كان هناك 525 إصابة محلية و44 إصابة وافدة من الخارج، من بينهم 14 إصابة من الولايات المتحدة تليها النمسا بـ 8 إصابات والسويد بـ 7 إصابات.

وسجلت كوريا الجنوبية حالة وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 516.

ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 77 حتى منتصف الليل، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 27 ألفا و103 أشخاص، بزيادة 153 حالة عن اليوم الذي سبقه.

وحذرت السلطات الصحية من أنه من المرجح أن يستمر الاتجاه التصاعدي لحالات الإصابة بكوفيد-19 لبعض الوقت، حيث تتوقع ظهور آثار إجراءات التباعد الاجتماعي المشددة في المناطق الرئيسية بدءا من الأسبوع المقبل.

لكنها قالت إنه من السابق لأوانه مناقشة رفع تدابير التباعد الاجتماعي في العاصمة وضواحيها التي أصبحت الآن بؤرة لتفشي الفيروس، إلى ثاني أعلى مستوى.