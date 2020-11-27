أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس نهائي القرن مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 500 إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

08:22 ص الجمعة 27 نوفمبر 2020
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 500 إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

أرشيفية

سول - (أ ش أ):
سجلت كوريا الجنوبية 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 32 ألفا و887 حالة.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا تجاوز الـ500 إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم الجمعة حيث تكافح السلطات الصحية مع الإصابات الجماعية المتفرقة في جميع أنحاء البلاد وسط الموجة الثالثة من الفيروس.
وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه من بين الـ569 حالة جديدة، كان هناك 525 إصابة محلية و44 إصابة وافدة من الخارج، من بينهم 14 إصابة من الولايات المتحدة تليها النمسا بـ 8 إصابات والسويد بـ 7 إصابات.
وسجلت كوريا الجنوبية حالة وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 516.
ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 77 حتى منتصف الليل، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 27 ألفا و103 أشخاص، بزيادة 153 حالة عن اليوم الذي سبقه.
وحذرت السلطات الصحية من أنه من المرجح أن يستمر الاتجاه التصاعدي لحالات الإصابة بكوفيد-19 لبعض الوقت، حيث تتوقع ظهور آثار إجراءات التباعد الاجتماعي المشددة في المناطق الرئيسية بدءا من الأسبوع المقبل.
لكنها قالت إنه من السابق لأوانه مناقشة رفع تدابير التباعد الاجتماعي في العاصمة وضواحيها التي أصبحت الآن بؤرة لتفشي الفيروس، إلى ثاني أعلى مستوى.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوريا الجنوبية حالات وفاة

الخبر التالى:

الهند تسجل أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و 492 وفاة خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان إصابات كورونا اليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا