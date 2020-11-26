ماكرون: فرنسا تقف إلى جانب لبنان.. ويجب تنفيذ الإصلاحات لتخطي الأزمات
بيروت - (أ ش أ):
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقوف بلاده إلى جانب لبنان وشعبه، مشيرا إلى أن فرنسا تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الشركاء الدوليين من أجل عقد مؤتمر دولي يستهدف دعم الشعب اللبناني.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس الفرنسي ماكرون إلى نظيره اللبناني ميشال عون، مهنئا إياه بمناسبة العيد الـ 77 لاستقلال البلاد.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية - في بيان اليوم - أن ماكرون شدد في رسالته على أن الأزمة متعددة الجوانب التي يجتازها لبنان، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، تستدعي اتخاذ تدابير إصلاحية قوية.
وقال الرئيس الفرنسي إن الحلول للأزمات اللبنانية معروفة وتتمثل في وجوب المضي قدما في "خريطة الطريق" التي سبق والتزمت بها جميع الأطراف السياسية في الأول من سبتمبر الماضي ووضعها موضع التنفيذ، مشيرا إلى أن خريطة الطريق تجيب في آن معا على متطلبات أصدقاء لبنان الصادقين، وتطلعات الشعب اللبناني.
وحث ماكرون، الرئيس اللبناني على دعوة كافة القوى السياسية في بلاده أن تضع جانبا مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:اليونان تمدد إغلاق كورونا حتى 7 ديسمبر على الأقل
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
113742
عدد المصابين
-
102103
عدد المتعافين
-
6573
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
58928190
عدد المصابين
-
40723134
عدد المتعافين
-
1392567
عدد الوفيات
إعلان