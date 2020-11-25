الفاتيكان: البابا يتذكر مارادونا في صلاته
بوينس آيرس - (د ب أ)
قال المتحدث باسم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إن الباب استعاد بنوع من التأثر ذكريات مقابلاته السابقة مع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا في السنوات الماضية.
وتوفي مارادونا اليوم الأربعاء عن عمر 60 عامًا اثر تعرضه لأزمة قلبية.
وخضع مارادونا، الذي قاد منتخب الأرجنتين لكرة القدم للفوز بكأس العالم عام 1986، لعملية جراحية بسبب نزيف في المخ في وقت سابق من هذا الشهر، وقال الأطباء إنها كانت ناجحة.
ونقل مارادونا إلى أحد مستشفيات مدينة لابلاتا الأرجنتينية في وقت سابق من الشهر الحالي حيث عانى من الأنيميا (فقر الدم) والجفاف الخفيف. ولكن تم بعدها اكتشاف معاناته من نزيف في المخ ليخضع للجراحة.
وقال المتحدث باسم بابا الفاتيكان، إن البابا أكد أنه تذكر مارادونا في صلاته.
ويشتهر البابا فرنسيس، وهو مواطن أرجنتيني، بعشقه وتشجيعه للعبة كرة القدم.
الخبر التالى:نتنياهو يؤجل زيارته إلى البحرين والإمارات
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
113742
عدد المصابين
-
102103
عدد المتعافين
-
6573
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
58928190
عدد المصابين
-
40723134
عدد المتعافين
-
1392567
عدد الوفيات
إعلان