الفاتيكان: البابا يتذكر مارادونا في صلاته

بوينس آيرس - (د ب أ)

قال المتحدث باسم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إن الباب استعاد بنوع من التأثر ذكريات مقابلاته السابقة مع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا في السنوات الماضية.

وتوفي مارادونا اليوم الأربعاء عن عمر 60 عامًا اثر تعرضه لأزمة قلبية.

وخضع مارادونا، الذي قاد منتخب الأرجنتين لكرة القدم للفوز بكأس العالم عام 1986، لعملية جراحية بسبب نزيف في المخ في وقت سابق من هذا الشهر، وقال الأطباء إنها كانت ناجحة.

ونقل مارادونا إلى أحد مستشفيات مدينة لابلاتا الأرجنتينية في وقت سابق من الشهر الحالي حيث عانى من الأنيميا (فقر الدم) والجفاف الخفيف. ولكن تم بعدها اكتشاف معاناته من نزيف في المخ ليخضع للجراحة.

وقال المتحدث باسم بابا الفاتيكان، إن البابا أكد أنه تذكر مارادونا في صلاته.

ويشتهر البابا فرنسيس، وهو مواطن أرجنتيني، بعشقه وتشجيعه للعبة كرة القدم.