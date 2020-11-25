بريطانيا تخفض مخصصات المساعدات الخارجية

لندن - (د ب أ)

قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا خفضت حصة المساعدات الخارجية من 7ر0% من إجمالي الناتج المحلي إلى 5ر0% في المئة فقط حتى تحسن موقفها المالي.

ووفقًا لهذه الأرقام ستخصص بريطانيا 10 مليارات جنيه إسترليني (3ر13 مليار دولار) من ميزانية 2021 للمساعدة في تمويل المساعدات الإنسانية والإغاثة والمساعدات متعددة الأطراف للدول الفقيرة.

ويقل هذا الرقم عن الرقم الذي كانت الحكومة البريطانية قد تعهدت بتقديمه في السابق بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (3ر5 مليار دولار).

وقد أعلن سوناك القرار أمام البريطاني أثناء عرض خطط الإنفاق الحكومي للعام المقبل.

يذكر أن هذا البيان الذي يسمى "مراجعة الإنفاق" يقدم أمام البرلمان كل ثلاث سنوات. ويعرض البيان حجم المبالغ التي ستنفقها الحكومة البريطانية على الخدمات العامة.

وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الاقتصاد البريطاني سيسجل انكماشا بمعدل 3ر11% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وهو ما يعني أن بريطانيا تواجه أسوأ ركود اقتصادي منذ أكثر من 300 سنة.