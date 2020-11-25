وزير مكسيكي: مقتل 19 صحفيًا في المكسيك خلال 2020

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

قال نائب وزير حقوق الإنسان، أليخاندرو إنسيناس، اليوم الأربعاء، إن 19 صحفيًا قتلوا في المكسيك منذ بداية العام الجاري، وهو أكبر عدد منذ عقد من الزمان، ويفوق هذا الرقم ضعف التقديرات حتى الآن.

وذكر إنسيناس في المؤتمر الصحفي اليومي للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن 138 صحفيا قتلوا في المكسيك منذ عام 2010، وشهدت السنوات الثلاث الماضية "زيادة كبيرة".

ووقعت 38 حالة قتل منذ ديسمبر 2018، عندما تولى لوبيز أوبرادور منصبه.

وغطى العديد من الضحايا وقائع جرائم ويعتقد في كثير من الأحيان أن أفرادا يعملون بالجريمة المنظمة استهدفوهم.

وقال إنسيناس: "أعقب 5% فقط من 38 جريمة قتل تم ارتكابها في ظل هذه الإدارة صدور أحكام".

وتعتبر المكسيك واحدة من أخطر دول العالم على الصحفيين.