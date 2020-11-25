أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وزير مكسيكي: مقتل 19 صحفيًا في المكسيك خلال 2020

08:24 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
وزير مكسيكي: مقتل 19 صحفيًا في المكسيك خلال 2020

نائب وزير حقوق الإنسان أليخاندرو إنسيناس

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

قال نائب وزير حقوق الإنسان، أليخاندرو إنسيناس، اليوم الأربعاء، إن 19 صحفيًا قتلوا في المكسيك منذ بداية العام الجاري، وهو أكبر عدد منذ عقد من الزمان، ويفوق هذا الرقم ضعف التقديرات حتى الآن.

وذكر إنسيناس في المؤتمر الصحفي اليومي للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن 138 صحفيا قتلوا في المكسيك منذ عام 2010، وشهدت السنوات الثلاث الماضية "زيادة كبيرة".

ووقعت 38 حالة قتل منذ ديسمبر 2018، عندما تولى لوبيز أوبرادور منصبه.

وغطى العديد من الضحايا وقائع جرائم ويعتقد في كثير من الأحيان أن أفرادا يعملون بالجريمة المنظمة استهدفوهم.

وقال إنسيناس: "أعقب 5% فقط من 38 جريمة قتل تم ارتكابها في ظل هذه الإدارة صدور أحكام".

وتعتبر المكسيك واحدة من أخطر دول العالم على الصحفيين.

وزير مكسيكي المكسيك جريمة قتل

الخبر التالى:

وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأممي الأزمة السورية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"سلالة جديدة أسرع انتشارًا".. تحذيرات من الموجة الثانية لكورونا في مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا