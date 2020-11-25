إصابات كورونا حول العالم تقترب من 60 مليون حالة

نيويورك - (د ب أ)

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، تجاوز 59.9 مليون حالة، حتى ظهر اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 13:21 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 59 مليونًا و905 آلاف و468 حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات بسبب (كوفيد-19) بلغ مليونًا و412 ألفًا و223 حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبيرو وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.