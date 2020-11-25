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حاكم دبي يهنئ السيسي بفوز وزيرة التخطيط كأفضل وزيرة بالعالم العربي

06:37 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
حاكم دبي يهنئ السيسي بفوز وزيرة التخطيط كأفضل وزيرة بالعالم العربي

الشيخ محمد بن راشد آل متكوم

الإمارات - (أ ش أ)

هنأ الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي ورئيس الوزراء بحكومة الإمارات العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي ‏بفوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي.

وقال بن راشد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" اليوم الأربعاء، إن التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحقق قفزات مدروسة.

وأضاف "‏أطلقنا قبل حوالي العام جائزة للتميز الحكومي العربي بالتعاون مع جامعة الدول العربية.. واستقبلنا ٥٠٠٠ مشاركة حكومية، وبحثنا خلالها عن أفضل وزير عربي وأفضل وزارة وأفضل محافظ وغيرهم.. واستثنينا الإمارات من المشاركة للحيادية واليوم نعلن النتائج".

كما ‏قدم الشيخ محمد بن راشد التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لفوز وزارة التجارة في المملكة كأفضل وزارة في العالم العربي من بين أكثر من ٥٠٠٠ مشاركة حكومية عربية.

وأشار إلى أن رؤية ٢٠٣٠ التي يقودها الأمير محمد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية.

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محمد بن راشد هالة السعيد وزيرة التخطيط السيسي

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