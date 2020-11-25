الحوثيون يوافقون رسميًا على صيانة ناقلة صافر النفطية

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية باليمن، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي، الموافقة على صيانة ناقلة صافر النفطية على البحر الأحمر، غربي البلاد.

وقال مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين، إنه تم التوقيع على اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان "صافر العائم" مع الأمم المتحدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء سبأ الناطقة باسم الجماعة.

وأوضح المصدر أنه: "بعد نقاشات فنية بين فريق الجماعة الاستشاري الخاص بالخزان العائم صافر، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، وفريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان "صافر العائم".

وأفاد بأن: "وزارة الخارجية وجهت رسالة للأمم المتحدة بهذا الخصوص، عبرت فيها عن الترحيب بفريق الخبراء المكلف بأعمال التقييم والصيانة العاجلة للخزان العائم".

وتابع:" ننتظر في الوقت الحالي رسالة من الأمم المتحدة للإبلاغ عن موعد وصول فريق الخبراء، بعد أن تم منحهم التأشيرات اللازمة للدخول إلى اليمن، والبدء بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم إلى جانب الفريق الفني الوطني".

وأعلنت الأمم المتحدة مساء الثلاثاء أنها تلقت رسالة رسمية من الحوثيين تشير إلى موافقتهم على اقتراح بشأن إرسال بعثة خبراء إلى ناقلة النفط صافر المتهالكة التي ترسو قبالة ميناء الحديدة في اليمن.

وتحوي الناقلة الواقعة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون بمحافظة الحديدة، أكثر من 1ر1 مليون برميل نفط، ويخشى تسربها في البحر، بسبب عدم صيانتها منذ بدء الحرب.

وسبق أن طالبت الأمم المتحدة والحكومة اليمنية بشكل متكرر بضرورة سرعة صيانة الناقلة خشية تسرب النفط الذي قد يؤدي إلى أسوأ كارثة بيئية في العالم.