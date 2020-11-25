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جيش أذربيجان يدخل منطقة تنازلت عنها أرمينيا

02:13 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
جيش أذربيجان يدخل منطقة تنازلت عنها أرمينيا

قوات أذربيجان

موسكو- (د ب أ):

أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الأربعاء أن جيش بلاده دخل منطقة تنازلت عنها أرمينيا، في أعقاب تصاعد القتال مؤخرا بين الجمهوريتين السوفيتين السابقتين، والجارتين.

وقال علييف في بيان إنه "تم تحرير منطقة كالباجار من الاحتلال اليوم. أهنيء من قلبي شعب أذربيجان بهذه المناسبة".

وكانت منطقة كالباجار الواقعة غربي أذربيجان بالقرب من الحدود مع أرمينيا ضمن أكثر من 120 منطقة، تنازلت أرمينيا عن السيطرة عليها في إطار اتفاق سلام تم التوصل إليه في وقت سابق الشهر الجاري لإنهاء القتال الدموي الذي استمر ستة أسابيع بين الدولتين.

وتشمل الأراضي التي تم التنازل عنها مدينة شوشي ذات الأهمية الاستراتيجية - المسماة شوشا في أذربيجان- وفقا لقائمة تضم 121 منطقة محلية تم التنازل عنها، نشرتها وكالة الأنباء الأرمينية الحكومية أرمينبرس.

وعجّل استيلاء القوات الأذربيجانية على تلك المدينة الرئيسية بموافقة أرمينيا على اتفاق السلام في 9 نوفمبر، والذي تم توقيعه بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف النصر في معركة المدينة.

وتنشر روسيا، التي لم تكن طرفا في الصراع، ما يقرب من 2000 جندي لحفظ السلام في منطقة ناجورنو كاراباخ بموجب اتفاق السلام في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار.

وتعتبر الأمم المتحدة ناجورنو كاراباخ، التي تسيطر عليها إلى حد كبير قوات أرمينية مسيحية منذ ربع قرن، جزءا من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.

أذربيجان أرمينيا

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