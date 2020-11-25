بالتعاون مع لامبورجيني .. "ماستر آند دايناميك" تطلق سماعات جديدة

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نيويورك - (د ب أ):

كشفت شركة ماستر آند دايناميك عن سلسلة جديدة من سماعات الرأس وسماعات الأذن في إطار التعاون مع شركة أوتوموبيلي لامبورجيني.

وأوضحت الشركة الأمريكية، أن المجموعة الجديدة تتضمن سماعات الرأس اللاسلكية MW65 المزودة بتكنولوجيا إلغاء الضجيج الفعال، وسماعات الأذن MW07 PLUS اللاسلكية بالكامل والمزودة بعناصر تصميم مستوحاة من السيارات الرياضية فائقة الأداء الشهيرة.

التصميم المميز لمحركات السحب الطبيعي وصوتها، الذي لا يُضاهى، والنهج المثالي من حيث جمال الشكل والأداء، جميعها عناصر تتميز بها لامبورجيني، وتتوافق تماما مع فلسفة ماستر آند دايناميك.

ستضم المجموعة الأولى ثلاث مجموعات ألوان مبهرة؛ حيث ستتوفر سماعات الرأس بالألوان التالية: معدن فضي/فاتح رمادي/أصفر ألكنتارا "Alcantara®"؛ ومعدن أسود أسود/أصفر ألكنتارا "Alcantara®"؛ ومعدن أسود/أسود/رمادي ألكنتارا "Alcantara®".

الألكنتارا "Alcantara®" عبارة عن خامة إيطالية فاخرة، ومستخدمة على نطاق واسع في العناصر الداخلية لموديلات لامبورجيني.

سماعات الأذن MW07 PLUS المصنوعة من الأسيتات مستوحاة من اللمسات النهائية الفريدة لموديلات لامبورجيني، بينما علبة الشحن تعيد إلى الذهن الدهانات غير اللامعة المخصصة للهيكل.

وتتوفر سماعات الأذن بثلاثة ألوان: أبيض لامع مع علبة باللون الفضي غير اللامع، وأسود لامع مع علبة باللون الأسود غير اللامع، وأسود غير لامع مع علبة باللون الأسود غير اللامع. واعتنت الشركة بشدة منذ البداية بتصميم جميع التفاصيل، مثل العنصر المميز الخاص بلامبورجيني، والذي يأخذ شكل حرف Y ويظهر بصورة أنيقة على جميع الموديلات.

وتضم المجموعة اثنين من الأجهزة الصوتية الأكثر تطورا من الناحية التكنولوجية لدى ماستر آند دايناميك؛ فسماعات الرأس MW65 توفر وضعيتين لإلغاء الضجيج من أجل التخلص بفعالية من الضوضاء، لكي يتمكن كل مستخدم من ضبط الصوت بناء على بيئة الاستماع.

وتمتاز السماعات بعمر بطارية يصل إلى 24 ساعة، ومزودة بتكنولوجيا البلوتوث بمدى يصل إلى 30 مترا. ومن ناحية أخرى، تمتاز سماعات الأذن MW07 PLUS اللاسلكية بالكامل بمشغّل 10 ملم من البيريليوم للحصول على جودة صوت ممتازة، وعلبة شحن من الفولاذ المقاوم للصدأ يبلغ عمر بطاريتها 40 ساعة.