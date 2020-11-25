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باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 382 ألفا و892 حالة

08:06 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 382 ألفا و892 حالة

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 382 ألفا و892 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 آلاف و9 حالات إصابة جديدة.
وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 7 آلاف و803 حالات، وذلك عقب تسجيل 59 حالة وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأضاف المركز أن عدد الحالات النشطة ارتفع إلى 41 ألفا و115 حالة، بينهم 1867 في حالة حرجة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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