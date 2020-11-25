أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

السعودية تدعو وكالة الطاقة الذرية لتفتيش مواقع إيران النووية السرية

12:17 ص الأربعاء 25 نوفمبر 2020
السعودية تدعو وكالة الطاقة الذرية لتفتيش مواقع إيران النووية السرية

السعودية

الرياض - (د ب أ)

دعت السعودية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى التفتيش عن مواقع سرية نووية تستخدمها طهران في أنشطة غير معلن عنها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن مجلس الوزراء السعودي الذي عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز "جدد دعوة المملكة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواصلة الكشف عن أنشطة إيران النووية غير السلمية، وتكثيف أعمال التفتيش داخلهـا للكشف عن أي مواقع من المحتمل أن تستخدمها للقيام بأنشطة نووية غـير معلن عنها".

وأوضح البيان أنه في ضوء ما تضمنه تقرير المدير العام للوكالة من رصد إرتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق، ما يعد استمرارًا للتصعيد والتجاوزات الإيرانية المرصودة في التقارير السابقة.

وقال البيان إن مجلس الوزراء أعاد التأكيد على إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومنها استهداف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

السعودية الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواقع سرية نووية

الخبر التالى:

‏الملك سلمان يشكر قادة مجموعة العشرين والمنظمات الدولية على المشاركة الفاعلة بالقمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:13 وفاة وزيادة إصابات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا