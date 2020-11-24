بوتين يبحث مع رئيسي أذربيجان وأرمينيا تطورات الوضع في قره باغ

روسيا - (أ ش أ)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مكالمتين هاتفيتين مع زعيمي أذربيجان وأرمينيا تطورات الوضع في إقليم قره باغ، في ظل انتشار قوات حفظ السلام الروسية هناك.

وذكر الكرملين، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بحثوا يومي 23 و24 نوفمبر، مهمة قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ والخطوات المستقبلية المتعلقة بتقديم مساعدات إنسانية للسكان هناك.

وأضاف البيان "أن الزعماء تناولوا قضايا التنسيق في المجال الاقتصادي وفتح طرق المواصلات بالمنطقة، كما بحث بوتين مع علييف وباشينيان سير تطبيق اتفاقات التسوية في قره باغ، إضافة إلى نتائج زيارة الوفد الحكومي الروسي إلى يريفان وباكو في 21 نوفمبر".

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد وقعتا بوساطة روسية في 9 نوفمبر الجاري اتفاقا يقضي بالوقف الكامل للحرب في قره باغ، ونشر قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.