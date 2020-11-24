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روسيا تبدأ تصدير الشحنات الدولية الأولى من "سبوتنيك ــ V" يناير المقبل

01:33 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
روسيا تبدأ تصدير الشحنات الدولية الأولى من "سبوتنيك ــ V" يناير المقبل

لقاحات كورونا

موسكو- أ ش أ:

أعلنت السلطات الروسية أن الشحنات الدولية الأولى للقاح الروسي "سبوتنيك- V" ضد فيروس كورونا المستجد ستبدأ في يناير 2021.

ووفق بيان على حساب اللقاح عبر تويتر: "ستبدأ الشحنات الدولية الأولى للقاح "سبوتنيك - V" الروسي للعملاء في يناير من العام القادم، بناءً على الشراكات الحالية مع الشركات المصنعة الأجنبية".

وأضاف البيان: "سيتمكن المشترون، الذين قدموا طلباتهم مؤخرًا، من استلام دفعات اللقاح الأولى بدءًا من مارس 2021".

وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف - حسب البيان - "نحن مستعدون لبدء توريد لقاح (سبوتنيك - V) للأسواق الدولية بفضل الشراكات مع المصنعين في الهند والبرازيل وكوريا الجنوبية والصين وأربع دول أخرى".

وأشار البيان أيضا إلى أن سعر اللقاح الروسي للسوق العالمية سيكون أقل من 10 دولارات للجرعة الواحدة، وهو ما يعد أرخص مرتين من سعر لقاحات ذات تأثير مشابه.

يُذكر أن لقاح "سبوتنيك ــV "يتكون من جرعتين، وبذلك يكون سعر اللقاح أرخص مرتين من سعر اللقاحات ذات الفعالية المشابهة.

وأظهر التحليل المؤقت الثاني للبيانات المأخوذة من دراسة سريرية للقاح الروسي المضاد لكورونا، فاعلية بنسبة 91.4 بالمئة في اليوم الـ28 بعد الحقن الأول، وفاعلية تتجاوز 95% في اليوم الـ42 .

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