ذكية وجديرة بالثقة..من العربية ريما دودين التي اختارها بايدن في فريقه؟

كتبت- رنا أسامة:

وقع اختيار الرئيس المُنتخب جو بايدن على شابة مسلمة من أصل عربي تُدعى ريما دودين ضمن طاقم إدارته الجديدة، لتشغل منصب نائب مدير مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض.

يأتي ذلك اتساقًا مع اختيارات بايدن التي تعهّد أن تستند بشكل كبير إلى التنوع والتعددية بالإدارة التي ستدير الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المُقبلة، حال تم تنصيبه رسميًا في 20 يناير المقبل.

تعود أصول دودين إلى قرية بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما يعيش بعض أفراد عائلتها في الأردن ويحمولون جنسيته، بحسب موقع "خبّرني" الأردني.

ودودين خرّيجة جامعنيّ كاليفورنيا في بيركلي، وإلينوي في أوربانا شامبين، وزميلة في "مركز ترومان للأمن القومي"، و"مجلس القادة الجدد"، وعضو سابق في "مجلس العلاقات الخارجية"، وعضو في جمعية "جينكينز هيل" المعنية بدعم النساء في السياسة.

تعمل حاليًا مديرة لمكتب السيناتور الديمقراطي عن ولاية إلينوي، ديك دوربين، وهو أيضا مساعد لزعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس.

وقبل هذا المنصب، عملت مستشارة لدوربين، ومديرة أبحاث، ومساعدة في اللجنة القضائية الفرعية لحقوق الإنسان والقانون في المجلس، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وصفها بيان صادر عن حملة بايدن بأنها "ذكية وجديرة بالثقة وتحظى باحترام الأعضاء والموظفين من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)".

وسبق أن شاركت دودين كمتطوعة لـ"حماية الناخبين" في عدد من الحملات من بينها حملة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

كما شاركت في تأليف كتاب عن إجراءات قاعة مجلسيّ النواب والشيوخ من خلال معهد "بروكينجز".

وستعمل دودين مع شوانزا جوف ولويزا تيريل، اللذان اُعلن عن ضمهما لفريق البيت الأبيض مؤخرًا، على صياغة الوعود التي أطلقها بايدن في حملته الانتخابية إلى مسودات قانونية وتقديمهما إلى مجلس النواب والشيوخ.

ويتوقع أن تشكل صياغة حزمة دعم اقتصادي جديدة التحدي الأكبر أمام الفريق، وفق شبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية.