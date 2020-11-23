هيئة أوروبية: الإغلاق الجزئي بألمانيا غير كاف لتخفيض إصابات كورونا

ستوكهولم - (د ب أ)

أشارت تقديرات المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، إلى أن الإغلاق الجزئي في ألمانيا ربما لن يكون كافيا لتخفيض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بحلول عيد الميلاد.

وذكر المركز الذي يقع مقره في العاصمة السويدية ستوكهولم في تقريره اليوم الاثنين:" هناك تسع دول لا نتوقع للإجراءات الحالية فيها ان تكون كافية لتخفيض أعداد الإصابات المؤكدة".

في المقابل، توقع المركز انخفاض أعداد الإصابات وحالات الإقامة في المستشفيات وحالات الوفيات في هذه الدول التسع في حال عادت إلى سلوكها الذي انتهجته في أوائل أبريل الماضي.

يشار إلى أن ألمانيا فرضت منذ الثاني من الشهر الجاري إغلاقا جزئيا يستمر حتى نهاية الشهر بغرض تقليل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وثمة مؤشرات على احتمال تمديد هذا الإجراء لما بعد نوفمبر الجاري.