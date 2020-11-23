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تركيا تجبر البحرية الألمانية على عدم تفتيش "سفينة مشبوهة"

01:53 م الإثنين 23 نوفمبر 2020
تركيا تجبر البحرية الألمانية على عدم تفتيش "سفينة مشبوهة"

البحرية الألمانية

برلين - (د ب أ):

أعلن الجيش الألماني، اليوم الاثنين، أن تركيا أجبرت جنود ألمان على التخلي عن عملية تفتيش في إطار المهمة الأممية لفرض حظر توريد أسلحة لليبيا في البحر المتوسط.

وبحسب قيادة عمليات الجيش الألماني، صعد مشاة البحرية الألمانية على متن سفينة شحن تركية مشبوهة أمس الأحد لفحص حمولتها. ولكن بعد ذلك بوقت قصير، اعترضت تركيا بصفتها دولة العلم على التفتيش، واضطر الجنود الألمان إلى وقف المهمة.

وتشارك ألمانيا منذ أغسطس في مهمة "إيريني" التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تسعى إلى وقف شحنات الأسلحة إلى ليبيا التي يمزقها الصراع. كما تسعى المهمة لمعالجة تهريب النفط والوقود.

وتشهد ليبيا اضطرابات منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في 2011. وأصبحت البلاد ساحة معارك بالوكالة للقوات المتناحرة وانجرفت قوى أجنبية إلى الصراع.

البحرية الألمانية تفتيش سفينة مشبوهة تركيا

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