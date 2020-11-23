وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله
وكالات:
توفي الرئيس الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ليلة الاثنين عن عمر ناهز 82 عاما في العاصمة نواكشوط، إثر وعكة صحية مفاجئة، حسبما ذكر موقع "صحراء ميديا".
وأعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية الحداد ثلاثة أيام على عموم التراب الوطني إثر وفاة ولد الشيخ عبد الله.
وشغل ولد الشيخ عبد الله عدة حقائب وزارية على فترات متفاوتة خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ووصل إلى سدة الرئاسة في أبريل عام 2007 عن طريق انتخابات ساخنة، فاز في مرحلتها الثانية.
ويعتبر ولد الشيخ عبد الله أول رئيس مدني يحكم البلاد عن طريق انتخابات، لكنه سرعان ما أطيح به عن طريق انقلاب نفذه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في أغسطس 2008، واعتزل ولد الشيخ عبد الله السياسة منذ ذلك الوقت.
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