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ألمانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

08:44 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
ألمانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

برلين - (د ب أ):
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 10 آلاف و864 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي خلال 24 ساعة 10 آلاف و824 إصابة.

وسجلت ألمانيا يوم الجمعة الماضي أعلى عدد إصابات يومية بواقع 23 ألفا و648 إصابة.

وبعد أن ارتفعت عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل حاد في تشرين أول/أكتوبر الماضي وأوائل تشرين ثان/نوفمبر الجاري، استقر مستوى الإصابات نسبيا مؤخرا. ومع ذلك، لم يحدث حتى الآن انخفاض كبير في الإصابات الجديدة، على الرغم من الإغلاق الجزئي في ألمانيا منذ بداية هذا الشهر.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 929 ألفا و133 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 14 ألفا و112 حالة، بزيادة قدرها 90 حالة مقارنة بأمس الأحد. وبلغ عدد المتعافين نحو 618 ألفا و800 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 03ر1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

ألمانيا معهد روبرت كوخ فيروس كورونا

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